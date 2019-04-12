أخبار مصر | استعدادا لقرعة كأس الأمم.. الدفع بـ 28 ماكينة كهرباء طوارئ بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعدادا لقرعة كأس الأمم.. الدفع بـ 28 ماكينة كهرباء طوارئ بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتضن المنطقة الأثرية بسفح الأهرامات بمحافظة الجيزة اليوم الجمعة، إجراء قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019 فى مشهد عالمي يتابعه الملايين من محبي لعبة كورة القدم.

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة استعدت جيدا لاستقبال الحدث حيث تم تكثيف الأعمال خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية الى المنطقة الأثرية بالأهرامات.

وأكد المحافظ على رفع كفاءة النظافة بمحيط المنطقة الأثرية وشوارع الهرم وفيصل والمنصورية وميدان الرماية وطريق أسكندرية الصحراوي، بالإضافة إلى دعم الميادين بالزهور والورود لاستقبال الوفود الأجنبية المتابعة للحدث وممثلي الدولة الإفريقية المشاركة بالبطولة.

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وأشار انه سيتم الدفع بــ 28 ماكينة طوارئ للكهرباء موزعة على المنطقة الأثرية والمكان المخصص لسحب القرعة لضمان عدم وجود اى انقطاع للتيار الكهربائي فى ظل وجود العديد من القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية ووحدات النقل التليفزيوني لبث الحدث مباشر.

وشهدت ميادين محافظة الجيزة والجزر الوسطى بمحيط المنطقة الأثرية لافتات الترحيب بالضيوف المشاركين وأعلام الدول الإفريقية المشاركة فى نسخه الكان 2019 وهى مصر والكاميرون ومدغشقر وتونس والسنغال والمغرب ومالى والجزائر ونيجيريا وغينيا وموريتانيا وكوت ديفوار وأوغندا وزيمبابوى وكينيا وغانا وانجولا وبوروندى وغينيا بيساوى وناميبيا والكونغو الديموقراطية وبنين وتنزانيا وجنوب افريقيا.

ويذكر أن محافظ الجيزة سيشارك فى فعاليات الحدث اليوم وسط العديد من الضيوف والمدعوين.