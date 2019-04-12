أخبار مصر | "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة حول تحمل خزانة الدولة أرباح شركات قطاع الأعمال الخاسرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة حول تحمل خزانة الدولة أرباح شركات قطاع الأعمال الخاسرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، حول تحمل خزانة الدولة لسداد أرباح لصالح شركات قطاع الأعمال العام رغم خسارتھا.

وقال "فؤاد"، فى نص طلب الإحاطة، إن هناك خلل في خزانة الدولة بسبب سعى الحكومة لترشید الإنفاق وإھدار للمال العام، وتبين ذلك من خلال ما قاله وزير المالية في ندوة حول الإنفاق من الموازنة العامة للدولة وقيام وزارة المالیة بتدبیر الاحتياجات الضروریة لتلبیة متطلبات الجھات المختلفة، مُضيفا أن وزير المالية قال في حديثه عن شركات قطاع الأعمال: "والله العظیم شركات قطاع الأعمال العام النھاردة بتاخد مرتباتھا من الموازنة العامة للدولة وھي خسرانه ومعلش یعني بیاخدوا أرباح"، موضحًا أنه عند تعليق أحد الحضور بأنھم یحصلون على حوافز أكد مره أخرى أنھا أرباح، وذلك أثناء الندوة التي عقدھا المركز المصري للدراسات الاقتصادية بتاریخ 19 مارس 2019 بعنوان "السیاسة المالیة العامة: بعض الأبعاد الضریبیة ذات الأھمیة الخاصة".

كما طالب النائب البرلماني، بضرورة مناقشة وبحث حقیقة تحمل الخزانة العامة لهذه الخسائر والمرتبات، وبیان ماهية الشركات التي یشیر إلیھا وزیر المالیة والتي تحقق خسائر وتقوم بتوزیع أرباح، مُتسائلُا عن معرفة كيف یمكن لشركة تعاني من الخسائر أن تقوم بتوزیع الأرباح، ومن المسئول عن تحمیل الموازنة العامة للدولة عبأ صرف هذه الأرباح؟.