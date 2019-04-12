أخبار مصر | وكيل "العلميين": المليجي متهم بالاستيلاء على 638 ألف جنيه من أموال النقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "العلميين": المليجي متهم بالاستيلاء على 638 ألف جنيه من أموال النقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد غريب وكيل ثاني نقابة العلميين، إن السيد عبد الستار المليجي نقيب العلميين متهم بعدة مخالفات مالية منها تأسيس شركة المركز العلمي دون علم المجلس، حيث قام بضخ مبلغ 638 ألف جنيه بقرار منفرد منه دون علم وموافقة المجلس في حين طالبه المجلس برد المبلغ للنقابة بفوائده وأرباحه.

وتابع غريب في كلمته بالجمعية العمومية غير العادية اليوم "النقيب اعطى لنفسه حق الادارة والبيع وتصفية الشركة بشخصة وليس بضفته وأن له الحق في كل شيئ".

وأوضح وكيل العلميين أن النقيب تقاضى حافز استثمار عام 2017 مبلغ 211 الف جنيه، و299 ألف جنيه عام 2018 و42 الف جنيه عام 2019.

وفيما يلي صورة تقرير المخالفات الذي تلاه وكيل العلميين: