أخبار مصر | أمين "العلميين": النقيب حوّل أكثر من ٢٠ عضوا بالمجلس للتحقيق لخلافات في الرأي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين "العلميين": النقيب حوّل أكثر من ٢٠ عضوا بالمجلس للتحقيق لخلافات في الرأي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور صلاح النادى، الأمين العام لنقابة العلميين، إن الحكم الصادر أمس، منح الحق لمجلس النقابة في الدعوة لعقد مجلس طارئ، والحق للجمعية العمومية اتخاذ الإجراءات التي تراها حيال مخالفات الدكتور السيد عبدالستار المليجى، نقيب العلميين.

وأضاف النادى، خلال كلمته بالجمعية العمومية غير العادية لنقابة العلميين، أن النقيب تعدي علي اختصاصات مجلس النقابة، وعين مستشارين دون الرجوع للمجلس، وتهميش دوره، وملاحقة أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، وحول أكثر من ٢٠ عضوا للتحقيق لاختلافه في الرأي معهم، بجانب أنه تقدم بشكاوي للنيابة ضد ١٣ عضو بالمجلس دون وجه حق، وتم إثبات عدم صحة كل ما ادعاه، وتم حفظ التحقيقات.

وتابع: كما زور النقيب محضر اجتماع شعبة العلوم الطبية، ووقع بحضور أحد الأعضاء رغم فصل العضو، بالإضافة إلى أنه اتخذ قرار بفصل الأمين العام منفردا، واتهامه بوجود مخالفات مالية، إلا أنه تم بطلان القرار بحكم قضائى، وأعاد الأمين لمنصبه، لافتا إلى أن النقيب عرض ميزانية النقابة لعام ٢٠١٨، وتم رفضها ٣ مرات من مجلس النقابة.