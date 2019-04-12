أخبار مصر | أمين "العلميين": الجمعية العمومية صحيحة وغير مخالفة للقانون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين "العلميين": الجمعية العمومية صحيحة وغير مخالفة للقانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور صلاح النادي، الأمين العام لنقابة العلميين، إن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة اليوم الجمعة، صحيحة وغير مخالفة لحكم المحكمة الصادر ببطلان قرارات اجتماع ٢٣ مارس الماضي.

وأوضح "النادي" خلال الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بمقر النقابة بمدينة نصر، أن العمومية غير العادية جاءت بناء على قرار المجلس في الاجتماع الذي عقد في ٧ أبريل الماضي، وبناء على رغبة أعضاء الجمعية العمومية، وبالتالي تصبح العمومية سليمة تماما وغير مخالفة للحكم القضائي.

وجدير بالذكر أن الدكتور صلاح النادى، الأمين العام لنقابة العلميين، أعلن عن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنقابة العامة للعلميين، اليوم الجمعة، بحضور ٦٠٠ علمي من كافة المحافظات، بذلك العدد هو الأكبر فى تاريخ النقابة.

وناقشت الجمعية العمومية غير العادية، تقرير الأمين العام والخاص برصد مجموعة من المخالفات المنسوبة للنقيب، والوكيل الأول، وأمين الصندوق، واتخاذ ما يلزم من قرارات بناءا علي ما سيتم عرضه.