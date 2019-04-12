أخبار مصر | بدء فعاليات الجمعية العمومية لـ"العلميين" بحضور 600 عضو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء فعاليات الجمعية العمومية لـ"العلميين" بحضور 600 عضو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور صلاح النادي الأمين العام لنقابة العلميين، إكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العمومية غير العادية، بحضور ٦٠٠ علمي من كافة المحافظات، وذلك بدار العلميين بمدينة نصر.

وبدأت فعاليات العمومية، مشيرا إلى أن ذلك العدد هو الأكبر في تاريخ النقابة.

ومن المقرر أن تناقش الجميعة تقرير الأمين العام المتضمن المخالفات المنسوبة للنقيب والوكيل الأول وأمين الصندوق واتخاذ القرارات التى توافق عليها الجمعية العمومية.

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أكد مجلس نقابة العلميين احترامه للحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرارات المجلس التي ضمنت عزل النقيب من منصبه وعقد جمعية عمومية اليوم الجمعة لانتخاب نقيب جديد، مشيرا إلى أن عمومية اليوم لن تنتخب نقيبا جديدا تنفيذا للحكم سالف الذكر.

وأضاف المجلس في بيانا له امس الخميس، تأكيده على دعوة جموع العلميين للحضور إلى الجمعية العمومية غير العادية وفقا لصحيح القانون التي ستعقد غدا الجمعة، وذلك لمناقشة تقرير الأمين العام المتضمن المخالفات المنسوبة للنقيب والوكيل الأول وأمين الصندوق، واتخاذ ما يلزم من قرارات بناء على ما سيتم عرضه من مخالفات.

وتابع المجلس: "ودون أن ينال هذا القضاء من حق مجلس النقابة في اجتماع قائم على اجراءات قانونية صحيحة في الدعوة إلى عقد جميعة عمومية غير عاية لإعمال شئونها في المخالفات المنسوبة للنقيب فضلا عن اتخاذ اجراءات إبلاغ جهات التحقيق المختصة لإعمال شئونها في المخالفات المالية المدعى نسبتها إلى النقيب".

وكان أصدر مجلس نقابة العلميين قرارا بعزل المليجي من منصبه كنقيب للعلميين، بينما قامت محكمة القضاء الإداري اليوم بإبطاله باعتباره غير قانوني وأن الجمعية العمومية هي المخولة بسحب الثقة من النقيب وليس المجلس لاسيما وأن المليجي لم يفقد أحد شروط العضوية