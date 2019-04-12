شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.. وزيرة الهجرة: "فخورة بدور المغتربين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن فخرها بدور المصريين المقيمين فى الخارج وجهودهم الحثيثة فى تجسيد حبهم لمصر بصور مختلفة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن تصريحات الوزيرة جاءت عقب إعلان البنك الدولى، فى تقرير له، عن ارتفاع حجم تحويلات المصريين المغتربين بالخارج إلى نحو 29 مليار دولار بنهاية 2018، مقارنة بنحو 18.2 مليار دولار فى 2017، بزيادة سنوية قدرها 17%، وأوضح أن مصر تأتى فى الترتيب الخامس عالميًا فى تحويلات المغتربين، مؤكدًا تحويلات المصريين بالخارج قادت نمو التحويلات فى منطقة الشرق الأوسط العام الماضى بنسبة 9.1% على أساس سنوى.

وشددت السفيرة نبيلة مكرم على أن ذلك يعكس ثقة المواطنين فى القيادة السياسية وأهمية الإجراءات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف، كما يظهر أهمية المصريين فى الدول العاملين بها، وأيضًا إيمانهم بوطنهم الأم الذى يتأكد يومًا بعد يوم.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة بصدد إطلاق مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وذلك لبحث أفضل السبل لمشاركة المصريين بالخارج فى المشروعات القومية الجارية فى البلاد وتوظيف أمثل لاستثماراتهم، فى ضوء سعى الوزارة الدائم لتلبية احتياجاتهم وربطهم بكل جهود الوطن المختلفة.