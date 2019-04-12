شكرا لقرائتكم خبر عن دماء فى حوش المدرسة.. طالب يمزق وجه صديقه بحلمية الزيتون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "واقعة مؤسفة هزت مدرسة "ابن خلدون الثانوية " بحلمية الزيتون، والتابعة لإدارة عين شمس التعليمية، بعدما أقدم طالب بالصف الأول الثانوى على تشريح وجه صديقه داخل المدرسة باستخدام سلاح أبيض " كتر"، الأمر الذى بث الرعب فى صفوف الطلاب.

القصة بدأت بيوم دراسى طبيعى بين الطلاب داخل المدرسة، بدأت حصة الألعاب وتوجه المجنى عليه الطالب " عبد الرحمن عمرو عبد العزيز" لممارسة رياضته المعتادة بلعب مرة القدم داخل " حوش" المدرسة، إلى أن فوجىء المجنى عليه بالمتهم " إبراهيم محمود إبراهيم" صديقه بالصف الأول الثانوى يتجه نحوه بسرعة غير مسبوقة دون سابق مشاجرة بينهما، ويقوم بتشريح وجهه باستخدام "كتر" ويفر هاربا خارج المدرسة فى أقل دقيقتين بعد أن أتم جريمته.

كاميرات المراقبة سجلت الواقعة كاملة، وهو ما قامت عليه المدرسة بتحرير محضر إدارى ورفعه لوزارة التربية والتعليم، التى قامت بدورها بفصل الطالب المتهم من المدرسة.

من جانبه يقول " عمرو عبد العزيز" والد المجنى عليه، إنه قام بتحرير محضر بقسم شرطة عين شمس وحمل رقم 7635 لسنة 2019، بعد الواقعة مباشرة إلا أن الطفل المتهم قد غادر المنطقة بأكملها ومحل سكنه دون معرفة مكان إقامته الحالى، مستطردا:" أنا عملت محضر عشان أجيب حق ابنى، بس المتهم هرب بعد ما عمل جريمته هرب وساب سكنه وساب المنطقة كلها ومحدش عارف عنه حاجة، ولسه متقبضش عليه لحد دلوقتى، أنا مش عايز غير حق ابنى والعدل".

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وأضاف والد المجنى عليه، أن المتهم انتظر نجله داخل المدرسة نظرا لاختلاف الفترات التعلمية بين الطالبين، حيث أن المتهم يدرس بالفترة الصباحية والمجنى عليه بالفترة المسائية بنفس المدرسة، وهو ما يعد سبق إصرار وترصد.

التقرير الطبى أثبت وجود جرح قطعى بوجه المجنى عليه بطول 10سم، باستخدام ألة حادة على الوجه وهو ما تسبب بجرح قطعى، من جانبها تسعى قوات الأمن فى ضبط المتهم بعد هروبه فور إتمام جريمته.



