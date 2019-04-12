شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرات وندوات حول التعديلات الدستورية بالمنوفية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة المنوفية، عقد المؤتمرات الحاشدة، والندوات المؤيدة للتعديلات الدستورية، والدعوة للحشد فى الاستفتاء بالمراكز والمدن تحت إشراف سامر التلاوى، أمين عام الحزب بالمحافظة.

وبحسب بيان صادر عن الحزب، في مركز الباجور، نظم الحزب لقاءا جماهيريا وذلك بقريه بهناى بحضور النائب معتز الشاذلى، والدكتور محمود البرعى أمين الحزب بالباجور وأمناء الحزب بالباجور، والعديد من عمد ومشايخ مركز الباجور والقيادات الشعبيه والتنفيذية، وأعداد كثيرة من المواطنين.

وافتتح اللقاء بكلمه للدكتور محمود البرعى أمين الحزب بالباجور، تحدث خلالها عن التعديلات الدستوريه المزمع إجراؤها وأهميتها للاقتصاد والأمن القومى للبلاد فى المرحلة الراهنة، ودور المواطنين فى بناء الدولة وأهمية الخروج بكثافة للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور.

تأتى ندوات الحزب ضمن سلسلة الندوات المقررة للتعريف بالتعديلات الدستورية القادمة، وحث المواطنين بالمشاركة الإيجابية، وفى إطار خطة الامانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية لدعم وتأييد التعديلات الدستورية.

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