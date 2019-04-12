المجلس العسكرى بالسودان: لم نأت بحلول وهدفنا حماية استقرار وأمن البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، إنه كلف القيادات الأمنية من الجيش والشرطة، بالحصول على تفويض من الشعب بشأن إجراء تغيير، وكل القوات وفقت على ذلك، وكان القرار الذى أتخذناه، مؤكداً أن المهمة الأساسية حفظ اسقرار وأمن البلاد، ولم نسمح بأى عبث فى أى بقعة.
وأضاف الفريق زين العابدين، خلال مؤتمر صحفى، أن الجيش لم يأت بحلول، والحلول ستأتى من المحتجين، وكذلك الأفق السياسة والاجتماعية وغيره، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية في البلاد كانت تتطلب حلولا شاملة.
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