وزير الدفاع السوداني: الوضع الاقتصادي الحالي نتاج 30 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):

قال الفريق أول عوض بن عوف، وزير الدفاع السوداني والنائب الأول للرئيس المتنحي عُمر البشير، اليوم الجمعة، إن الوضع الاقتصادي الحالي هو نتاج 30 سنة، مضيفًا "علينا جميعا أن نسعى لحل المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد".

وذكرت مصادر حكومية صباح الخميس، أن الرئيس السوداني عمر البشير تنحّى. وكثف الجيش السوداني انتشاره عند الجسور والمناطق الحيوية، فضلًا عن انتشاره في محيط القصر الرئاسي.

وبعد ساعات خرج عوض بن عوف، في بيان مُتلفز، وأعلن عددًا من القرارات، وهي اقتلاع رأس النظام والتحفظ عليه في مكان آمن، وتأمين المرافق والمنشآت الحيوية، وإغلاق الأجواء والمنافذ لمدة 24 ساعة، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين، حظر التجوال لمدة شهر في عموم البلاد.

ويشهد السودان احتجاجات شعبية بُمشاركة مختلف فئات الشعب، منذ ديسمبر الماضي، انطلقت بادئ ذي بدء للتنديد بنقص المواد الغذائية وارتفاع الأسعار، ثم تحوّلت إلى تظاهرات شعبية تُطالب في المقام الأولى إلى تنحّي البشير الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب.