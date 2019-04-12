وزيرا النقل والإسكان يبحثان إنشاء محطة قطارات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

بحث المهندس كامل الوزير وزير النقل، مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، عددًا من المشروعات المشتركة بين الوزارتين وذلك بحضور قيادات الوزارتين.

وبحسب بيان لوزارة النقل اليوم الجمعة، استعرض الوزيران التعاون والتنسيق بين الوزراتين بشأن إحداث التكامل بين مشروع ترعة الزمر والخط الثالث لمترو الأنفاق ومجمع خدمات السكك الحديدية ببشتيل الذي سيشمل إنشاء محطة قطار شمال الجيزة، من أجل تحقيق تكامل في وسائل المواصلات والخدمات المقدمة في المشروع بما يسهل تنقل الأفراد ويعزز سيولة الحركة المرورية في المنطقة.

كما تباحث الجانبان حول التعاون في مجال الموانئ الجافة، حيث ستقوم وزارة الاسكان بمد المرافق إلى كافة الموانئ الجافة الموضوعة على خريطة وزارة النقل مثل ميناء 6 أكتوبر الجاف.

وأشار وزير النقل إلى أنه سيتم إرسال قائمة بأولويات إقامة شبكة الموانئ الجافة إلى وزارة الإسكان لإدخال ومد المرافق وفقا لهذه الأولويات.

أما فيما يتعلق بالقطار الكهربائي LRT (السلام/العاشر من رمضان/ العاصمة الإدارية) فأوضح المهندس كامل الوزير أنه سيتم الاتفاق مع الجانب الصيني على قيام الشركات المصرية المنفذة للمشروع بالبدء الفوري في تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع، مشيرا إلى أن المشروع في مرحلة تفعيل الجانب المادي الاستثماري بالتنسيق مع الجانب الصيني.

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كما اطلع الوزيران على الموقف النهائي للتقييمات الفنية والمالية الخاصة بمونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل 6 أكتوبر تمهيدا لمناقشة واعتماد نتائجها النهائية وإعلان التحالف الفائز في اجتماع اللجنة العليا للمشروع، حيث أكد وزير النقل على أهمية المشروعين في ظل اهتمام وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي سواء داخل القاهرة الكبرى أو في عواصم المحافظات أو بين القاهرة والمدن الجديدة، خاصة أن المونوريل سيتم إدخاله في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات في مصر.

وأوضح وزير النقل أن مونوريل العاصمة الإدارية يربط العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة بالقاهرة عند الخط الثالث للمترو بطول 52 كم، كما يربط العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة ومنطقة وميناء السخنة مع شبكة سكك حديد الجمهورية في تكامل مع خط سكة حديد القاهرة/ أسوان، كما سيساهم في تنمية المناطق على امتداد مسار المشروع ويفتح آفاق جديدة للتنمية.

ولفت إلى أن المشروع سيساهم كذلك في ربط المناطق اللوجستية بالعين السخنة بالعاصمة والمدن الجديدة، كما سيساهم في اختصار زمن الرحلات وبالتالي توفير وقت المواطنين في الانتقالات، وتوفير فرص عمل للعاملين القائمين على إنشاء الخط وكذا أعمال التشغيل والصيانة للخط مستقبلا، فضلا عن إسهامه في تقليل الانبعاثات والتلوث البيئي مقارنة بالتلوث الناتج عن المركبات لنقل نفس أعداد الركاب.

من جانبه، أكد وزير الاسكان على أهمية هذه المشروعات في إحداث التنمية الشاملة في مصر وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أن مونوريل 6 أكتوبر يربط مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحطة مترو الجيزة بطول 42 كم، ويخدم المشروع التوسعات الكبيرة بمدينة 6 أكتوبر خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المنخفض بالمدينة والذي يتعدى حجمه 100 ألف وحدة سكنية.

وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع ستحقق الربط المباشر بين مشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية، كما أن المشروع سيرتبط بنهاية المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وأكد أن المشروع سيساهم في تنمية مدينة 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد وتوسعاتها المستقبلية، بالإضافة إلى توفير الوقت والوقود المستهلك والحد من الحوادث للمركبات على محور 26 يوليو للمتجه إلى غرب القاهرة.