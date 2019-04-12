السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفالية ليلة النصف من شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة؛ لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة، في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، يوم الخميس المقبل، بحسب بيان لوزارة الأوقاف اليوم.
وهنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى ليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة.
وأكد وزير الأوقاف أن الاحتفال بالمناسبات الدينية إنما هو تعميق وترسيخ لمعاني الإسلام السمحة وأهدافه ومراميه السامية في النفوس، وأحد أهم وسائل نشر الوعي الإسلامي الصحيح.
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