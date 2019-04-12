محافظ الجيزة: 22 مليون جنيه لرصف شارع "ترعة عبدالعال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تخصيص 22 مليون جنية للبدء في أعمال رصف وتطوير شارع ترعة عبدالعال 1 بحي بولاق الدكرور، بطول 3 كم وعرض 18 مترا، بداية من مرور فيصل وحتي شارع التحرير، وذلك ضمن خطة المحافظة في تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وإنشاء محاور بديلة لتخفيف الضغط على الطرق الرئيسية بالمحافظة.

وقال "راشد" في بيان اليوم، إن المحافظة تمكنت من إخلاء عقارين مقامين على أراضي أملاك الدولة، إضافة إلى متعدين على حرم الطريق وإزالتهم حتى سطح الأرض للبدء في أعمال تجريف الشارع وتوسعة الشارع بالكامل ليصل عرضه إلى حوالي 18 مترا بالاتجاهين مما يساهم بشكل كبير في حل أزمة المرور بالمنطقة.

وأضاف أن الشارع سيساهم أيضاً في تخفيف الضغط عن شارعي فيصل والهرم خاصة وأن شارع الهرم سيشهد في الفترة القادمة أعمال تنفيذ مسار خط مترو الأنفاق المرحلة الرابعة.

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ووجه المحافظ رئيس حي بولاق الدكرور بضرورة رفع جميع الاشغالات وتعديات المحلات والمقاهي الموجودة على خطوط التنظيم.

وأشارت المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة أن أعمال التنفيذ ستستغرق 8 أشهر للانتهاء من أعمال الرصف والتوسعة وأن الشارع سيكون محور مروري هام لربطه مع محور الملك عبدالله المقرر البدء فيه خلال فترة وجيزة.

ويذكر أن اعمال الإزالة شهدت تواجد كلاً من أسامة السقعان رئيس حي بولاق وعبدالله نور نائب رئيس الحي.