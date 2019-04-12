نائب وزير الزراعة تبحث زيادة التبادل التجاري مع شيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
بحثت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مع السفير الجديد لدولة شيلي بالقاهرة بابلو أريان، زيادة التبادل التجاري بين البلدين في مجال الإنتاج الحيواني وإرسال بعثة تجارية إلى مصر لزيادة التبادل التجاري.
وأكدت محرز - خلال اللقاء - عمق العلاقات بين مصر وتشيلى على المستوى السياسي والاقتصادي وحرص الحكومة على رفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال بالبلدين، حيث إن شيلي من الدول المتقدمة في مجال تنمية الثروة الحيوانية والأقفاص السمكية والإنتاج الزراعي.
وقالت نائب الوزير إنه تم الاتفاق على تبادل قائمة بالمنتجات الزراعية والحيوانية في البلدين لتعزيز التبادل التجاري، وضرورة تبادل الخبرات الفنية بين البلدين في هذه المجالات والتدريب، وأيضا تبادل الشحنات السلعية لتقليل تكلفة النقل.
وأضافت أنه تم سيتم إعداد مقترح مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن التعاون الفني والعلمي في مجال الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي والأقفاص السمكية وعرضها على الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ثم إرسالها للجانب الشيلي لمراجعتها من الجانبين تمهيدا لأخذ الموافقات اللازمة في هذا الشأن في البلدين والتوقيع عليها رسميا.
وأشارت الدكتورة منى محرز إلى أن السفير الشيلي أبدى استعداده للتعاون في مجال الغابات ونظم الري ونوعية الأشجار المزروعة، والتي تنمو بشكل سريع ويمكن من خلالها تصدير الأخشاب والنخيل الذي يستخدم في صناعة الورق، كما طلب إرسال المتطلبات المصرية اللازمة لاستيراد الصوف الخام من شيلي.
من جانبه، أكد سفير شيلي أنه يتم حاليا استيراد الموالح وبعض الخضراوات مثل الفاصوليا والخرشوف والخس من مصر .. معربا عن تمنياته بدراسة إمكانية استيراد الجبنة المصرية المصنعة، ويتم تصدير السلمون والصوف المغسول وبعض الفواكه مثل التفاح والكيوي والكمثري، حيث إنها تتميز بجودة عالية.
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