انت الان تتابع بأمر سلطات الطيران.. حظر الرحلات المصرية إلى السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصر للطيران بالتزامن مع التطورات المتتالية في السودان الشقيق وإغلاق المجال الجوي السوداني، أخطرت سلطة الطيران المدني المصري جميع شركات الطيران المصرية بحظر تشغيل الرحلات إلى المطارات السودانية. واشترطت سلطات الطيران في الحظر، عمل إجراءات تحليل المخاطر لضمان سلامة التشغيل وإرسالها إلى السلطة للحصول على الموافقة قبل التشغيل، وذلك لضمان أعلى معدلات الأمن والسلامة الجوية والتأكد من الإجراءات الأمنية. من جهتها، قامت شركة مصر للطيران بوقف رحلاتها المتجهة إلى الخرطوم بدءًا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

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