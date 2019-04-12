انت الان تتابع أمريكا و5 دول تدعو مجلس الأمن للانعقاد بشأن السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مظاهرات في السودان

قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي دعيا لعقد اجتماع بمجلس الأمن بشأن السودان، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم". وأضافوا أن الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية دعت، اليوم الخميس، إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير. ومن المتوقع أن يناقش المجلس الوضع فى السودان خلال اجتماع مغلق غدا الجمعة.3 وأعلن بيان القوات العامة للقوات المسلحة السودانية، أنه تم التحفظ على الرئيس السوداني عمر البشير في مكان آمن. واعتقلت السلطات السودانية، أكثر من 100 شخصية مقربة من البشير.

ودعت القوات المسلحة السودانية، في بيان لها، اليوم، الحركات المسلحة الانضمام للوطن، وإعلان وقف إطلاق النار الشامل، معلنة عن حل المجلس الوطني وحل مجلس الوزراء وجميع حكام الولايات وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، وفرض حظر التجول في شوارع السودان يوميا بدءً من الساعة العاشرة مساءً ولمدة شهر،

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