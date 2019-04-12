أمريكا و5 دول تدعو مجلس الأمن للانعقاد بشأن السودان

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مظاهرات في السودان
قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي دعيا لعقد اجتماع بمجلس الأمن بشأن السودان، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم". وأضافوا أن الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية دعت، اليوم الخميس، إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير. ومن المتوقع أن يناقش المجلس الوضع فى السودان خلال اجتماع مغلق غدا الجمعة.3 وأعلن بيان القوات العامة للقوات المسلحة السودانية، أنه تم التحفظ على الرئيس السوداني عمر البشير في مكان آمن. واعتقلت السلطات السودانية، أكثر من 100 شخصية مقربة من البشير.
ودعت القوات المسلحة السودانية، في بيان لها، اليوم، الحركات المسلحة الانضمام للوطن، وإعلان وقف إطلاق النار الشامل، معلنة عن حل المجلس الوطني وحل مجلس الوزراء وجميع حكام الولايات وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، وفرض حظر التجول في شوارع السودان يوميا بدءً من الساعة العاشرة مساءً ولمدة شهر،
ودعت القوات المسلحة السودانية، في بيان لها، اليوم، الحركات المسلحة الانضمام للوطن، وإعلان وقف إطلاق النار الشامل، معلنة عن حل المجلس الوطني وحل مجلس الوزراء وجميع حكام الولايات وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، وفرض حظر التجول في شوارع السودان يوميا بدءً من الساعة العاشرة مساءً ولمدة شهر، بجانب تعطيل العمل بالدستور، وإغلاق الموانئ والحدود لمدة 24 ساعة، واعتماد فترة انتقالية لمدة عامين، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد يتولى الحكم لمدة عامين، وفرض حالة طوارئ لمدة 3 أشهر.
ودعت القوات المسلحة -التي جاء بيانها في وقت يعتصم آلاف المتظاهرين أمام مقر الجيش في الخرطوم للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير- إلى الالتزام بعلاقات حسن الجوار بين الدول، وإجراء انتخابات حرة.
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