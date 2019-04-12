شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط هجوم إرهابي على كمين عيون موسى بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت قوة شرطة كمين عيون موسى، في إحباط هجوم إرهابي استهدف الكمين الواقع على بعد ٣٠ كيلو مترًا من نفق الشهيد أحمد حمدي، التابع لمديرية أمن السويس، بعد تبادل لإطلاق النار بين قوة شرطة الكمين والإرهابين في السادسة من صباح الجمعة.

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وأوضحت مصادر أمنية مطلعة أنه جرى إيقاف الأتوبيسات القادمة من النفق وشرم الشيخ وتأمينها حتى لا تتعرض لإطلاق النيران ولم يصاب بأذى.

وذكرت المصادر أن قوة الشرطة سيطرت على الموقف ونجحت في القضاء على الإرهابيين وتأمين الاتوبيسات القادمة على الطريق، وأصيب أربعة أفراد من قوة الكمين.

وقال شهود عيان من ركاب الأتوبيسات إنهم فوجئوا أمام كمين عيون موسى بسماع إطلاق نيران كثيف، ما أصابهم بالخوف والهلع، مشيرين إلى أن تم تأمين الأتوبيسات على الطريق، وقام بعض ركاب الأتوبيسات القادمة من شرم الشيخ من التقاط صور وفيديوهات للمعركة التي سيطرت فيها قوة شرطة الكمين ونجحت في القضاء على الإرهابيين.