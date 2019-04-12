شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» يزور مصنع «909 الحربي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي يرافقه عدد من المسئولين شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) فرع شبرا الخيمة إحدى شركات وزارة الإنتاج الحربي، والتي تتعاون مع الشركات التابعة للوزارة، لتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية للدولة.

ويعد (مصنع 909 الحربي) من أوائل الشركات المصرية المتخصصة في إنتاج محركات الديزل على مستوي الشرق الاوسط، وقد تم تطوير معدات الإنتاج في المصنع وفق أحدث التكنولوجيات الحديثة، كذلك يشتمل المصنع على أحدث المعدات والمعامل وأجهزة رقابة الجودة العالمية.

واستمع «العصار» إلى الموقف الحالي للشركة والمشروعات الحالية والمستقبلية التي تقوم بها لتطوير الأداء ثم قام بزيارة خطوط إنتاج الشركة من خطوط لتصنيع محركات الديزل التي تقوم بتشغيل طلمبات المياه التي يتم تصنيعها بأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية لما تتميز به الشركة من خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلي مستوي حيث يتم استخدام طلمبات المياه في المشروعات التنموية والزراعية مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، ثم قام بزيارة مصنع السبائك التي تدخل في العديد من الصناعات المغذية مثل صناعة ( السيارات، المحركات ).

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جدير بالذكر أن شركة حلوان لمحركات الديزل تشارك في المشروعات القومية الكبرى التابعة لوزارة الري ومنها تطوير قناطر إسنا وإنشاء (92) محطة رفع للخلط الوسيط .

وأثناء تفقده لخطوط الإنتاج، حث العصار العاملين على بذل المزيد من الجهد لما له رفعه المصنع والإنتاج الحربي ومصر للمشاركة في تنفيذ مطالب القوات المسلحة والمشروعات القومية الكبرى بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

وفى ختام جولة وزير الدولة للإنتاج الحربي داخل الشركة، اجتمع «العصار» برؤساء القطاعات والعاملين بالشركة وأجاب على أسئلتهم واستفساراتهم كافة. مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى التطوير الدائم والمستمر والاستثمار في العمالة وتدريبهم على أحدث التكنولوجيات التصنيعية وكذلك إعطاء الفرصة للشباب لتقلد المناصب القيادية، ومشدداً على ضرورة التعاون ما بين الشباب وأصحاب الخبرات لتطوير الأداء بالشركة.

من جانبه، أشار المهندس خالد زكي رئيس مجلس إدارة شركة حلوان لمحركات الديزل إلى أن المصنع يعمل حاليا وفقا لاستراتيجية وخطة تسويقية يتم تحديثها سنويا لتسويق منتجاته داخليا وخارجيا، وهناك خطة مستقبليه لفتح أسواق جديدة في أفريقيا في المرحلة المقبلة، كما أنه سيتم افتتاح منفذ للبيع بسور الشركة في القريب العاجل.