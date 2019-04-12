شكرا لقرائتكم خبر عن 89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية إن 9 من أصل كل 10 إيطاليين أى 89% ، يفضلون قضاء الأجازة الصيفية فى مصر.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تعد من أهم الوجهات وهدفا مهما لغالبية الإيطاليين ، 42% منهم يقضلون التوجه إلى المدن والأماكن الثقافية، و28% يفضلون البحر، و19%يتوجهون إلى الجبال و9% يفضلون الرحلات البحرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإيطاليين أيضا يفضلون مصر لقضاء عطلة عيد الفصح، حيث يقدر نسبتهم 35%.
و تشهد مصر بشكل عام ارتفاع فى أعداد السياح الوافدة إلى المقاصد السياحية خصوصا من الأسواق التالية ألمانيا و إيطاليا و بلجيكا و بلاد شرق أسيا وانجلترا وبولندا ، وترتفع نسبة الإشغالات فى مرسى علم و الغردقة من الجنسيات الألمانية و الإيطالية خصوصا مع استقبال رحلات طيران جديدة من السوق الايطالى إلى مرسى علم والغردقة .
كانت هذه تفاصيل خبر 89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.