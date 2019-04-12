شكرا لقرائتكم خبر عن 89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية إن 9 من أصل كل 10 إيطاليين أى 89% ، يفضلون قضاء الأجازة الصيفية فى مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تعد من أهم الوجهات وهدفا مهما لغالبية الإيطاليين ، 42% منهم يقضلون التوجه إلى المدن والأماكن الثقافية، و28% يفضلون البحر، و19%يتوجهون إلى الجبال و9% يفضلون الرحلات البحرية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الإيطاليين أيضا يفضلون مصر لقضاء عطلة عيد الفصح، حيث يقدر نسبتهم 35%.

و تشهد مصر بشكل عام ارتفاع فى أعداد السياح الوافدة إلى المقاصد السياحية خصوصا من الأسواق التالية ألمانيا و إيطاليا و بلجيكا و بلاد شرق أسيا وانجلترا وبولندا ، وترتفع نسبة الإشغالات فى مرسى علم و الغردقة من الجنسيات الألمانية و الإيطالية خصوصا مع استقبال رحلات طيران جديدة من السوق الايطالى إلى مرسى علم والغردقة .