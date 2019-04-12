محافظة القاهرة توقع بروتوكول لإدارة وتشغيل 7 مراسى للتاكسى النهرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بروتوكول مع إحدى الشركات المتخصصة فى مجال تجهيز وإنشاء وإدارة وتشغيل المراسى لإدارة 7 مواقع بالقاهرة كمراسى للشركات العاملة والمرخص لها بتشغيل التاكسى النهرى.
وذكر بيان لمحافظة القاهرة اليوم، أن البرتوكول يتضمن تخصيص 7 مواقع على كورنيش النيل بواقع اتنين بالساحل وموقعين بالمعادى وموقعين بالزمالك وموقع بجاردن سيتى مقابل حق انتفاع على أن تقوم الشركة بإعداد وتجهيز المواقع بإنشاءات خفيفة سهلة الفك والتركيب لا تحجب الرؤية على النيل مع توفير كافة الاشتراطات الأمنية والمواصفات الفنية والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات ذات الصلة وطبقاً للقواعد المعمول بها مع التزامها بأعمال الصيانة والأمن والنظافة وكاميرات المراقبة .
وأكدت البيان أن ذلك يأتى فى إطار جهود محافظة القاهرة لتحقيق سيولة مرورية وتخفيف الضغط والتكدسات المرورية على شوارعها من خلال حلول غير تقليدية والاستفادة من مسار مجرى نهر النيل كمحور طولى هام يمتد من شمال القاهرة حتى جنوبها بحلوان.
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