شكرا لقرائتكم خبر عن منى محرز تبحث مع سفير شيلى زيادة التبادل التجارى فى الإنتاج الحيوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة منى محرز – نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بابلو اريان السفير الجديد لدولة شيلى بالقاهرة، حيث بحثت معه زيادة التبادل التجارى بين البلدين فى مجال الإنتاج الحيوانى.

وأكدت منى محرز،على عمق العلاقات بين القاهرة وتشيلى على المستوى السياسي والاقتصادى وحرص الحكومة على رفع معدلات التبادل التجارى والاستثمارى بين رجال الأعمال بالبلدين، حيث أن شيلى من الدول المتقدمة فى مجال تنمية الثروة الحيوانية والأقفاص السمكية والإنتاج الزراعى، وقد تم الاتفاق على تبادل قائمة بالمنتجات الزراعية والحيوانية في البلدين لتعزيز التبادل التجاري والخبرات الفنية بين البلدين في هذه المجالات والتدريب، وأيضا تبادل الشحنات السلعية لتقليل تكلفة النقل.

وأوضحت "نائب الوزير" إنه تم سيتم إعداد مقترح مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن التعاون الفني والعلمى فى مجال الإنتاج الحيوانى والاستزراع السمكى والأقفاص السمكية، وعرضها علي د عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ثم إرسالها للجانب الشيلى، لمراجعتها من الجانبين تمهيدا لاخذ الموافقات اللازمة في هذا الشأن في البلدين والتوقيع عليها رسميا.

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وأفادت "نائب الوزير"، أن السفير الشيلى، أبدى استعداده للتعاون في مجال الغابات ونظم الرى، ونوعية الأشجار المزروعة، والتى تنمو بشكل سريع، ويمكن من خلالها تصدير الأخشاب والنخيل الذى يستخدم فى صناعة الورق، كما طلب إرسال المتطلبات المصرية اللازمة لاستيراد الصوف الخام من شيلى.

وقد أفاد السفير الشيلى، بأنه يتم حاليا استيراد الموالح وبعض الخضراوات مثل الفاصوليا والخرشوف والخس من مصر، ويتمنى دراسة إمكانية استيراد الجبنة المصرية المصنعة ويتم تصدير السلمون والأمعاء والصوف المغسول وبعض الفواكه مثل التفاح والكيوى والكمثرى حيث أنها تتميز بجودة عالية.