"شعراوي" يوجه بالاستفادة من مهارات خريجي دورات قادة المستقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة عقد اجتماع مع خريجي دورات قادة المستقبل هذا العام وخريجي الأعوام السابقة من العاملين بالمحليات وأيضاً الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه من المنح التي وفرتها الوزارة للعاملين بالمحافظات والاستفادة من أفكارهم ومشروعات التطوير التي اقترحوها من خلال مشروعات تخرجهم وذلك لاختيار أفضل المؤهلين منهم في المناصب القيادية في المحافظات وفق إمكانياتهم وقدراتهم العلمية والعملية.

وقال شعراوي - في تصريح اليوم الجمعة- إن الاهتمام بخريجي دورات قادة المستقبل هذا العام وخريجي الأعوام السابقة من العاملين بالمحليات وأيضاً الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه يأتي في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لبناء وتأهيل صف ثان في المحليات والاستفادة من الحاصلين على دورات قادة المستقبل التي نظمتها الوزارة بمركز التنمية المحلية بسقارة.

وأكد أن الاهتمام بالقيادات الشابة في المحليات ودعمهم وتطوير مهاراتهم والارتقاء بها يأتي في ضوء دعم القيادة السياسية للشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجية بناء الإنسان المصري بأسلوب علمي وتطوير الإدارة المحلية وتحقيق توجيهات الدولة وتنفيذ استراتيجية 2030 لدعم وتمكين الشباب في تقلد مناصب قيادية في محافظاتهم بعد تدريبهم وتأهيلهم بشكل عملي ممنهج.