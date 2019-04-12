رئيس جهاز القاهرة الجديدة: الانتهاء من تنفيذ مجمع تراخيص المرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الانتهاء من تنفيذ مشروع مجمع تراخيص المرور بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر تشغيله قريباً، لخدمة أهالي المدينة.

وقال النجار - في بيان اليوم الجمعة - إن المشروع يقع على مساحة 15 ألف م2، والمبنى على مساحة 4700 م2، ويضم البدروم السفلى أماكن انتظار تتسع لـ54 سيارة، موضحاً أن الدور الثاني العلوي مُخصص للرخص الخاصة، ويضم (مكتب رئيس وحدة التراخيص – مكاتب للضباط – كافتيريا – مكتب تدريب قيادة – عيادة باطنة ورمد – التحكم والمراقبة)، بجانب توافر دورات المياه والمصاعد.

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