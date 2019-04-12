محافظة القاهرة توقع بروتوكول تعاون لتشغيل 7 مراسي للتاكسي النهري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

وقع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الخاصة (شركة نايل ترانسبورتيشن سرفيس للنقل) المتخصصة في مجال تجهيز وإنشاء وإدارة وتشغيل المراسي لإدارة 7 مواقع بالقاهرة كمراسي للشركات العاملة والمرخص لها بتشغيل التاكسي النهري.

وصرح اللواء خالد عبدالعال اليوم الجمعة، بأن البروتوكول يتضمن تخصيص 7 مواقع على كورنيش النيل بواقع اثنين بالساحل وموقعين بالمعادى وموقعين بالزمالك وموقع بجاردن سيتى مقابل حق انتفاع على أن تقوم الشركة بإعداد وتجهيز المواقع بإنشاءات خفيفة سهلة الفك والتركيب لا تحجب الرؤية على النيل مع توفير كافة الاشتراطات الأمنية والمواصفات الفنية والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات ذات الصلة وطبقا للقواعد المعمول بها مع التزامها بأعمال الصيانة والأمن والنظافة وكاميرات المراقبة.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة القاهرة لتحقيق سيولة مرورية وتخفيف الضغط والتكدسات المرورية على شوارعها من خلال حلول غير تقليدية والاستفادة من مسار مجرى نهر النيل كمحور طولى هام يمتد من شمال القاهرة حتى جنوبها بحلوان. ​