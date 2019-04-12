رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية للمناورة "بدر 2019"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الختامية للمناورة "بدر 2019"، التي نفذتها وحدات من الجيش الثالث الميدانى بالتعاون مع الأفرع الرئيسية على مدار الأيام الماضية، وتأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المرحلة تنسيق الجهود بين عناصر المشاة والمدرعات مع عناصر من قوات المظلات لإحتلال خط حيوى وتأمينه.

وأكد الفريق محمد فريد أن نجاح المناورة "بدر 2019" يؤكد قدرة واستعداد رجال القوات المسلحة للدفاع عن أمن مصر القومى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية ، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب اليقظة والإستعداد الدائم والإهتمام بالتدريب الجاد وتطوير أساليبه ووسائله بصفة مستمرة، والاستفادة من الخبرات القتالية المكتسبة لصقل المهارات القتالية والفنية للمقاتلين وتحقيق الأهداف المخططة لكافة المهام التدريبية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة مستمرة فى بناء المقاتلين علمياً ومهارياً مع تطوير إمكاناتها وقدراتها القتالية والإدارية وفقاً لأحدث نظم التسليح فى العالم ، بما يعزز قدرتها على الوفاء بالمهام المكلفة بها لحماية حدود الوطن وصون مقدساته.

Advertisements

والتقى الفريق محمد فريد بعدد من القادة والضباط المشاركين بالمناورة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية ، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كما ناقشهم فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم ومدى إستعدادهم لمواجهة المتغيرات الحادة وغير المتوقعة أثناء سير أعمال القتال .

وأعرب عن إعتزازه بما تم تنفيذه خلال مراحل المناورة المختلفة ، كما أكد أن الشعب المصرى يقدر الدور الوطنى لرجال القوات المسلحة وما يقومون به من مهام لمنع المخططات والمحاولات التي تهدف إلى عرقلة مسيرة البناء والتنمية التى تسعى إليها الدولة على كل شبر من أرض مصر .

حضر المرحلة الختامية للمناورة "بدر 2019 " العديد من كبار قادة القوات المسلحة ومن دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.

​