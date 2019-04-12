تبدأ بـ500 جنيه.. شركات سياحية تعلن أسعار رحلات شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

مع قرب حلول أعياد الربيع، تتسابق شركات السياحة بطرح أفضل العروض لاستقطاب الراغبين في الاحتفال بشم النسيم المرتقب خلال الأيام المقبلة وذلك بطرح أرخص الأسعار التي تناسب جميع فئات المجتمع

ويرصد "الخليج 365" أسعار بعض شركات السياحية التي طرحتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ومنها:

قالت إحدى الشركات السياحية في إعلانها: "مش محتاجين نقولك شم النسيم السنة دي فين، خليك في أفضل الأماكن السياحية في مصر "شرم الشيخ" وذلك بتاريخ 25 وحتى 28 إبريل الجاري، ويبلغ سعر الفرد في الغرفة المزدوجة 3 ليال و 4 أيام بـ500 جنيه بفندق 3 نجوم شاملا "فطار + عشاء".

وطرحت شركة أخرى إعلانها قائلة: بنقدملك أقوى المفاجآت لرحلات شرم الشيخ ودهب، يعني هتقضي أجمل 3 ليال و4 أيام في شرم الشيخ وخليج نعمة ده غير السهرات الليلية ورحلات السفاري والاستمتاع بحمام السباحة والأكوابارك والبيتش في دهب وشرم الشيخ وطور سيناء وذلك في فنادق 4 نجوم، شملة الغداء والعشاء ورحلة مجانية وزيارة جبل الطور وحمام موسى، وذلك بسعر 1100 جنيه.

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وعرضت شركة ثالثة أسعارها أمام الراغبين في رحلات شم النسيم قائلة:" محتار تروح فين في شم النسيم؟ اخترنالك "بورتو مارينا" بأسعار زمان ومعاها حمامات سباحة وألعاب مائية وبحيرة رملية وكافيهات ومطاعم وسوبر ماركت وممشي سياحي لمدة 3 أيام وليلتان، وذلك بسعر 750 جنيها.

وأعلنت شركة رابعة عروض أسعارها لرحلات شم النسيم بالتقسيط قائلة: احجز رحلتك معانا في شم النسيم بالتقسيط في مرسى مطروح، واختار بنفسك الشقة اللي تعجبك وقسط براحتك قبل الرحلة بـ15 يوم، وذلك بأسعار تبدأ من 1000 جنيه، وكمان هتروح السيرك والملاهي والمطاعم والكافيهات والأسواق والعجل والبيتش بجي.

وتابعت: الرحلة 4 أيام 3 ليال في شقق ممتازة ومتاح فيها غرفتين و3 غرف، وكل غرفة "2 سرير + دولاب + كومودينو + تسريحة + سفرة + أنترية + شاشة + ريسيفر+ غساله + ثلاجة +بوتجاز + سخان"، والمطبخ جاهز بالكامل بالغاز الطبيعي" بجانب الواي فاي مجانا.

وطرحت شركة خامسة، عروض أسعارها أمام المواطنين قائلة: شم النسيم مالديف مصر بـ 1600 جنيه بس، بمرسي علم، شامل الانتقالات والإقامة كاملة فطار وغدا وعشاء ومشروبات 4 أيام و3 ليال.

ونشرت الشركة مواعيد الرحلات: وصول الخميس 25 أبريل 4 أيام و3 ليال، ويم الأحد 28 أبريل 4 أيام و 3 ليال، ويوم الأربعاء، 1 مايو 4 أيام و3 ليال، موضحة أن الأسعار يشمل الإنتقالات بأتوبيسات سياحية حديثة مكيفة 50 فردا، والإقامة في الفندق شاملة الإفطار والغداء و العشاء ومشاريب وسناكس أوبن بوفيه