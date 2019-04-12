انت الان تتابع السكة الحديد تعلن إصدار تذاكر سفر أسبوعية بالقطارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قطار أرشيفية
في إطار توجيهات وزير النقل الفريق كامل الوزير، للمسئولين بهيئة السكك الحديدية باتخاذ إجراءات وآليات جديدة تسهل من سفر الركاب وتخفيف الضغط على شبابيك التذاكر، أعلنت الهيئة، عن توفير خدمة جديدة للمسافرين بإصدار تذاكر سفر أسبوعية بالقطارات المميزة والمطورة «للمسافة أكثر من 20كم »، وذلك بدءا من السبت المقبل، بحيث تتيح لحاملها التوجه مباشرة لركوب القطارات المميزة والمطورة حسب نوع التذكرة تيسيرا على جمهور المسافرين ولتقليل عدد مرات التردد على شبابيك التذاكر سواء بمحطات القيام أو محطات الوصول ولتوفير الوقت والجهد للركاب.
وأوضحت الهيئة، أن تذكرة السفر أسبوعية تتضمن عدد (12 رحلـة) بالدرجات المميزة والمطورة وتتيح لحاملها التوجه مباشرة للقطار دون المرور على شـباك التذاكر سواء في رحلة الذهاب أو رحلة العودة لمدة ستة أيام محددة محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ صلاحية التذكرة. وناشدت الهيئة السادة الركاب المحافظة على التذكرة
وأوضحت الهيئة، أن تذكرة السفر أسبوعية تتضمن عدد (12 رحلـة) بالدرجات المميزة والمطورة وتتيح لحاملها التوجه مباشرة للقطار دون المرور على شـباك التذاكر سواء في رحلة الذهاب أو رحلة العودة لمدة ستة أيام محددة محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ صلاحية التذكرة.
وناشدت الهيئة السادة الركاب المحافظة على التذكرة خلال المدة المحددة لها وعدم طمس بياناتها.
وكانت وزارة النقل، أوضحت في وقت سابق، أن تفعيل تحصيل غرامة ركوب القطارات دون حجز التذاكر، يأتي في إطار حرص الوزارة على الحد من التهرب من دفع قيمة أجرة ركوب القطارات، وكذلك من أجل تنمية إيرادات الهيئة التي تنفذ عددا كبيرا من المشروعات لتحسين مستوى الخدمة وتوفير عوامل السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية.(التفاصيل)
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