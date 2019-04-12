شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الجمعة.. الأخبار المتوقعة 12 أبريل 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تجرى قرعة كأس الأمم الأفريقية، مساءً، بمنطقة الأهرامات الأثرية بجوار تمثال أبوالهول، بحضور العديد من الوفود الأفريقية والدولية المشاركة بالحدث.
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث التطورات في السودان بعد إعلان الجيش «اقتلاع النظام» و«التحفظ على عمر البشير».
تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات المنيا والبحيرة ومطروح، في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.
تنطلق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الحرية المسرحي، تحت اسم المخرج المسرحي الدكتور أبوالحسن سلام، بمركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية.
يلتقي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، واعظات الوزارة بقاعة حراء بديوان عام الوزارة، في لقاء علمي وإداري بشأن الاستعداد لدروس رمضان والمشاركة في بعثة الحج.
تختتم منافسات البطولة الدولية للسفارات والهيئات الدبلوماسية لكرة القدم التي تنظمها سفارة ألمانيا، وتقام على ملاعب النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد.
يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز، في الثانية ظهرا، بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق، ومندوب فريق صن داونز.
تنطلق فعاليات البطولة الأفريقية السادسة للرماية على الأطباق المروحية، بميادين نادي الصيد المصري بالسادس من أكتوبر.
يلتقي فريقا سموحة والإنتاج الحربي، في الخامسة والنصف مساء، على استاد حرس الحدود (المكس)، في إطار مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الممتاز لكرة القدم.
يلتقي فريقا ليستر سيتي ونيوكاسل، في التاسعة مساء، في إطار الأسبوع الـ34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما يلتقي فريقا نورمبرج وشالكة، في الثامنة والنصف مساء، في إطار الدوري الألماني لكرة القدم، ويلتقي فريقا نانت وليون، في التاسعة إلا ربع مساء، في إطار الدوري الفرنسي لكرة القدم.
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