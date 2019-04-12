شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الرمدية التونسية تكرّم دلال شوقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت الجمعية الرمدية التونسية، دلال شوقي، رئيس الجمعية الرمدية المصرية، بسبب جهودها لتقوية الروابط بين الجمعيات الرمدية في دول شمال افريقيا، والوطن العربي، وكذلك وضع أساس لعمل الجمعية الرمدية لدول شمال افريقيا للتبادل العلمي بين الدول العربية في مجال طب وجراحه العين، والتعرف على التقنيات الحديثة في جراحات العيون.

جاء ذلك خلال المؤتمر الطبي العلمي، الذي نظمته الجمعية الرمدية التونسية، للتعرف على الجديد في مجال جراحات العيون، وشارك من مصر كل من الدكتورة نيهال الشقنقيري، من جامعه الاسكندرية، التي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوم المرأه العالمي، والدكتور طارق قطامش، رئيس قسم طب وجراحة العين بجامعه القاهرة، والدكتور معتز صبري، أستاذ طب وجراحه العين بجامعه طنطا.