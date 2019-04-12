شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.

والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وعلى خليج السويس وغرب البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدلا إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

القاهرة 15 28

شبين الكوم 15 27

طنطا 14 27

دمنهور 11 24

الإسكندرية 10 25

بلطيم 10 24

مطروح 11 23

السلوم 10 27

سيوة 11 30

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أسيوط 14 30

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قنا 15 31

الأقصر 15 32

أسوان 18 33

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شلاتين 19 29

أبو رماد 19 29

حلايب 20 28

رأس حدربة 20 28

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المدينة 20 33

الرياض 16 30

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الكويت 18 28

دمشق 08 23

بيروت 16 22

عمان 10 24

القدس 10 22

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مسقط 26 30

صنعاء 12 25

الخرطوم 24 40

طرابلس 13 20

تونس 11 19

الجزائر 08 16

الرباط 09 20

نواكشوط 17 30

أنقرة 06 16

إسطنبول 12 18

إسلام آباد 19 30

نيودلهي 25 40

جاكرتا 24 33

بكين 08 20

كوالامبور 25 34

طوكيو 06 14

أثينا 10 18

روما 07 17

باريس 01 12

مدريد 05 18

برلين 00 06

لندن 02 08

مونتريال 05 10

موسكو 00 05

نيويورك 12 18

واشنطن 13 20