محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وعلى خليج السويس وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة اعتبارا من اليوم الجمعة، لتصل العظمى على القاهرة السبت المقبل 32 درجة.
وأضاف عبدالعال، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 28 درجة، والبحر المتوسط صالح لجميع الأعمال البحرية مقابل اضطراب البحر الأحمر خلال هذه الفترة، لافتًا إلى إمكانية ارتداء المواطنين ملابس ربيعية خفيفة خلال فترة الظهيرة مع ملابس ثقيلة نسبيًا خلال فترات الليل.
وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية إلى ضرورة توخي السائقين الحذر على الطرق خلال فترات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطرق والتي تنقشع مع سطوع الشمس.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 15 28
شبين الكوم 15 27
طنطا 14 27
دمنهور 11 24
الإسكندرية 10 25
بلطيم 10 24
مطروح 11 23
السلوم 10 27
سيوة 11 30
بورسعيد 16 21
دمياط 14 21
الزقازيق 14 25
الإسماعيلية 13 28
السويس 13 28
العريش 12 22
رفح 12 22
رأس سدر 16 28
نخل 07 25
نويبع 20 29
طابا 12 28
كاترين 07 24
الطور 18 26
شرم الشيخ 21 28
الغردقة 19 29
مرسى علم 19 28
الفيوم 13 29
بنى سويف 14 29
المنيا 13 29
أسيوط 14 30
سوهاج 14 30
قنا 15 31
الأقصر 15 32
أسوان 18 33
أبوسمبل 19 33
الوادي الجديد 16 32
شلاتين 19 29
أبو رماد 19 29
حلايب 20 28
رأس حدربة 20 28
كانت هذه تفاصيل خبر بداية أول موجة حارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم (بيان درجات الحرارة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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