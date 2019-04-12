الأربعاء.. "مؤتمر التوعية بالتعديلات الدستورية " في الصوت والضوء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تعقد شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بالتنسيق مع إدارة الهرم التعليمية مؤتمرًا لمناقشة أهمية التعديلات الدستورية تحت عنوان "التوعية بالتعديلات الدستورية"، الأربعاء المقبل في تمام الثانية ظهرا بمنطقة الأهرامات وأبوالهول، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

وقال أشرف سلومة، مدير إدارة الهرم التعليمية، إن المؤتمر يدعو كل أطياف المجتمع ويقدم التسهيلات للمواطنين بتوفير أتوبيسات وسيارات لنقلهم إلى مسرح الصوت والضوء بالأهرامات.

وأكد سلومة، في بيان، ضرورة التعريف بأهمية التعديلات الدستورية لننطلق بمصر نحو مستقبل أفضل حيث تهدف التعديلات الدستورية إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

من جانبه، قال سامح سعد، رئيس الصوت والضوء إنه بالتعاون مع ادارة الهرم التعليمية يتم تنظيم مؤتمر للتوعية باهمية التعديلات الدستورية وضرورة المشاركة فى الاستفتاء حيث ندعو جموع المصريين داخل مصر وخارجها للانضمام والتكاتف لدعم استقرار مصر وتنميتها.