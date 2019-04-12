شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يشهد حفل تكريم الطلاب المتفوقين بمدرسة الراهبات الفرنسيسكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، حفل تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين بمدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بمدينة قنا، الذي نظمته إدارة المدرسة بحضور الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، ورضا رسلان، مدير إدارة قنا التعليمية، وكاترين ثروت، مديرة المدرسة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعدد كبير من أهالي الطلاب.

هنأ محافظ قنا الطلاب المتفوقين ووجه لهم الشكر على ما بذلوه من جهد وعطاء طوال العام الدراسي، الذي كان نتاجه هذا اليوم يوم الحصاد والتكريم، مشيدًا بدور القائمين على العملية التعليمية والمعلمين بالمحافظة، كما قدم شكره لأسر الطلاب المتفوقين أصحاب الدور الأكبر في هذا النجاح من خلال توفير بيئة ملائمة ومناسبة للتفوق والتميز لأبنائهم، وحث في كلمته كافة الطلاب على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد، لافتا إلى أن التعليم الجيد هو بوابة مصر للعبور إلى مستقبل مشرق ومزدهر.

من جانبها أعربت كاترين ثروت عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ قنا لدعمه ورعايته العملية التعليمية بالمحافظة ولحضوره ومشاركته في احتفال المدرسة لتكريم أبنائها المتفوقين، كما قدمت الشكر لأولياء الأمور على متابعتهم الجيدة لأبنائهم والذين كان لهم الدور الأكبر في تفوقهم.