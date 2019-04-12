محافظ الجيزة: منافذ سلع بجميع المناطق استعدادا لرمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة استعدت جيدا لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال توفير عدد من منافذ لبيع السلع الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة.
وأضاف محافظ الجيزة، فى تصريحات خاصة، أن المحافظة لديها منافذ خاصة بالقوات المسلحة وأخرى للشرطة تغطى جميع المناطق، بالإضافة الى منافذ وزارة التموين.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم فتح شوادر جديدة للسلع بالتنسيق مع الغرفة التجارية، وآخرى للخضر والفاكهة لتوفير السلع بأسعار مخفضة.
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