شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أساتذة يتنافسون على منصب رئيس جامعة كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم 10 أساتذة لأمانة المجلس الأعلى للجامعات؛ للتنافس على منصب رئيس جامعة كفر الشيخ خلفا للدكتور ماجد القمرى، رئيس الجامعة الحالى الذى تنتهى فترة رئاسته للجامعة قريبا، ومن المقرر أن تعقد لجنة اختيار القيادات الجامعية المقابلات مع المرشحين يوم 24 أبريل الجارى.

وتقدم للمنافسة على رئاسة جامعة كفر الشيخ كل من الدكتور رمضان الدومانى القائم بعمل عميد كلية الصيدلة بالجامعة، والدكتور عبد الرازق دسوقى، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود فوزى الفطاطرى رئيس قسم الآثار بكلية الآداب بالجامعة، والدكتور أحمد خضر الأستاذ بكلية العلوم والدكتور منتصر دويدار وكلية كلية الهندسة والدكتور محمد عبد العال عميد كلية الطب بالجامعة.

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كما تقدم للمنصب الدكتور السيد النشار الأستاذ بكلية التربية النوعية بالجامعة والدكتور محمود نعمة الله القائم بعمل عميد كلية الهندسة بالجامعة والدكتور جمال أحمد الصياد رئيس قسم الجراحة والتخدير والآشعة بكلية الطب البيطرى، والدكتور علاء محمد سالم رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بالجامعة.