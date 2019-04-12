شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «مستقبل وطن»: الحزب لديه قيادات تؤهله لتصدر المشهد السياسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، خلال لقائه بقيادات الحزب بالقليوبية إن الحزب لديه قيادات وقامات كبيرة تؤهله لتصدر المشهد السياسي ودعم الدولة خلال المرحلة الحالية وفي المستقبل.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي أشرف على تنظيمه النائب عاطف ناصر، أمين الحزب بالمحافظة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلس، وحضره المهندس أحمد صبري، أمين الشباب، ومحمد عمار، أمين العمل الجماهيري، والنائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وأمين قطاع القاهرة الكبرى، والنائب الدكتور نضال السعيد، أمين التدريب والتثقيف، وعلاء صبيح، أمين التنظيم بالقليوبية، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة وأمناء المراكز والأقسام ومنسقي الوحدات الحزبية بالمحافظة.

وفي كلمته أكد المستشار عصام هلال أن الدستور عمل بشري قابل للتعديل وليس قرآنا أو أنجيل والعمل البشرى يعتليه العوار وقد يكون السبب في هذا العوار متغيرات الزمن وأحداث الوقت، لافتا إلى اختلاف العامل الزمني واختلاف الجمعية التأسيسية في دستور 2014، عن العامل الزمني والجمعية التأسيسية لدستور٢٠١٩، التي زادت على ١٢ مليون عن ٢٠١٤.

وأضاف أن هناك 4 مواد في التعديلات الدستورية الحالية يحاول البعض إثارة اللغط حولها تاركين باقي المواد والمكتسبات التي ستحقق والإصلاحات وهي مواد فترة الرئاسة، والمادة الانتقالية للرئيس الحالي، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ودور الجيش في حماية مدنية الدولة، والمتربصين بالتعديلات الدستورية لا يتحدثون إلا عن هذه المواد، ولا يتحدثون عن باقي المواد، مؤكد أن كل مادة من المواد المقترحة كان هناك ضرورة لتعديلها.