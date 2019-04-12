جامعة الأزهر تحقق مع أستاذ بكلية تربية لإجباره طلبة على خلع ملابسهم كاملة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت جامعة الأزهر التحقيق فى واقعة تداول فيديوهات لأستاذ العقيدة بكلية التربية بنين جامعة الأزهرـ بإجبار الطلبة الراسبين فى مادته لعدة سنوات، بخلع ملابسهم بالكامل. وتتحفظ الخليج 365 على نشر الفديوهات نظرا لما تتضمنه من مشاهد غير لائقة وانتصارا للمبادئ والقيم فى عدم نشر الفيديوهات والعرى .

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