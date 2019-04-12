شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. أخر موعد لسداد مقدمات حجز أراضى وزارة الإسكان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الإسكان، يوم الخميس المقبل، أخر موعد لسداد مقدمات حجز الأراضى المميزة والأكثر تميزًا التى أعلنت عنها الوزارة الأسبوع قبل الماضى.
من جانبه قال المهندس طارق السباعى، نائب وزير الإسكان، أن الوزارة طرحت 1091 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان المتميز"، فى 13 مدينة جديدة، وطرح 891 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان الأكثر تميزاً"، فى 13 مدينة جديدة، موضحاً أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكترونى (on line).
وأضاف المهندس طارق السباعى، أنه يتم طرح 1091 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان المتميز"، فى 13 مدينة جديدة، وهى "6 أكتوبر الجديدة – بدر – العاشر من رمضان – السادات – سوهاج الجديدة – الفيوم الجديدة – قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا – غرب أسيوط – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة"، وطرح 891 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان الأكثر تميزاً"، فى 13 مدينة جديدة، وهى "القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – الشروق – العبور – دمياط الجديدة – 15 مايو – بدر – العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – بنى سويف الجديدة – أسوان الجديدة – برج العرب الجديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر الخميس.. أخر موعد لسداد مقدمات حجز أراضى وزارة الإسكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.