شكرا لقرائتكم خبر عن «عبد الغفار» يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية «بيت مصر» في باريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالسفير محمد الزرقاني، رئيس مجلس إدارة جمعية بيت مصر بباريس، ضمن مشاركته في فعاليات الدورة 206 لمنظمة اليونسكو بباريس، وبحضور كل من السفير إيهاب بدوي، سفير مصر بباريس، ود. نيفين خالد، المستشار الثقافي المصري بباريس، وذلك بمقر السفارة المصرية بباريس.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير عمق علاقات التعاون العلمي والثقافي التي تربط مصر وفرنسا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة لفرنسا، والتي حققت نجاحًا ونتائج ملموسة في عدة مجالات، وعلى رأسها توقيع اتفاقية إنشاء «بيت مصر» بالمدينة الدولية الجامعية بباريس لدعم الطلاب المصريين، وفتح المجال لهم للدراسة في أكبر الجامعات العالمية.

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وأشار د. «عبدالغفار» إلى أن المشروع يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، لافتًا إلى اعتزاز مصر بهذه العلاقات، موضحًا أهمية هذا المشروع وتمسك الدولة المصرية بالتزاماتها تجاه تنفيذ بيت مصر في الأزمنة المحددة، مؤكدًا أهمية الروابط التاريخية والعلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا.

وأوضح الوزير أهمية وجود بيت لمصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، حيث سيكون مقرًا لإقامة الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الفرنسية بباريس، فضلًا عن استضافة الباحثين والعلماء والفنانين المصريين جنبا إلى جنب للباحثين من الدول الأخرى، مما يسمح بالانخراط الثقافي والحضاري والابتعاد عن التطرف والعنصرية.

وناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية والإدارية لمشروع بيت مصر بباريس، وكذلك فحص ملفات المتقدمين لمسابقة اختيار المهندس المعماري لإنشاء بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، من بين 59 شركة مصرية وفرنسية تقدمت لهذه المسابقة، حيث وقع الاختيار على أفضل خمس شركات، ومن المقرر أن يتم اختيار الفائز في منتصف يوليو 2019.