شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات مطار القاهرة تضبط 17 هاربا من تنفيذ أحكام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، 17 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون المترددين على صالات السفر والوصول.
وأوضح مصدر، أن سلطات المطار شنت حملة أمنية استمرت 24 ساعة بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية، وأسفرت الحملة ضبط 17 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية من المترددين على صالات السفر والوصول، وتم نقلهم إلى قسم الخليفة تمهيدا لنقلهم إلى الأقسام التابعين لها.
وأضاف المصدر، أن قسم المرور بالمطار تمكن من تحرير 40 مخالفة مرورية لقائدي السيارات بالاكمنة الثابتة والمتنقلة المترددين على صالات السفر والوصول بالمطار.
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