دواوين الوزارات.. النقل: بوابات إلكترونية لدخول وخروج محطات السكة الحديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة الصحة: وزيرة الصحة توجه بسرعة الإنتهاء من مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما http://www.youm7.com/4203787 وزارة الرى : الرى: تغطية الأراضى الزراعية بشبكات الصرف المغطى بنسبة تجاوزت 94% بـ4 مليار ات جنيه http://www.youm7.com/4203095 وزارة التضامن الاجتماعى: غادة والى تفتح أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان فى محافظات الصعيد بالمنيا http://www.youm7.com/4203074 وزارة الأوقاف: الأوقاف تعلن عن مسابقة داخلية للعمل بالمساجد الكبرى ومساجد النذور http://www.youm7.com/4203700 وزارة التربية والتعليم: وزير التعليم: مصر من أكثر دول المنطقة التى تهتم بالاستثمار فى رأس المال البشرى http://www.youm7.com/4203551 وزارة النقل: Advertisements وزير النقل: بوابات إلكترونية لدخول وخروج محطات السكة الحديد مشابهة للمترو http://www.youm7.com/4203007 وزارة الزراعة: "الفاو" و"الزراعة" تعقدان برنامجا تدريبيا لمواجهة خطر دودة الحشد الخريفية http://www.youm7.com/4203468 وزارة التعليم العالى: التعليم العالى تنفى تأجيل عقد الامتحانات بالجامعات للفصل الدراسى الثانى http://www.youm7.com/4201964 وزارة الكهرباء: وزير الكهرباء: مصر تشهد تحولا كبيرا فى مجالات الطاقة http://www.youm7.com/4202974 وزارة القوى العاملة: وزير القوى العاملة: مصر تفى بإلتزاماتها تجاه عمالها وخفضت نسبة البطالة لـ8.9% http://www.youm7.com/4203405 وزارة التنمية المحلية: وزير التنمية المحلية يلتقى سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة لمناقشة دعم مشروعات التنمية http://www.youm7.com/4202987

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