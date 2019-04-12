شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 12-4-2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الجمعة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس لطيف على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وعلى خليج السويس وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

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يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتتجاوز مُعدلاتها العامة نسبةً لهذا الوقت من السنة.

ويكون الطقس ربيعياً معتدلاً في عموم المناطق مع ظهور بعض السُحب على ارتفاعات مختلفة. وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح : شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (10-15سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر : 22 درجة مئوية.

ليلاً

ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي وملموس مقارنة بالليالي الماضية وتسود أجواء مائلة للبرودة فوق الجبال في حين تكون معتدلة في بقية المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة التي ستصبح حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بمشيئة الله تعالى . ويسود جو لطيف ومعتدل مناسب جداً للرحلات العائلية في مختلف المناطق. الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية.