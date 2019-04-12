شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل قرض الـ79 مليون يورو لتحسين نوعية المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان "الشئون الاقتصاددية، الخطة والموازنة، الإسكان والمرافق العامة والتعمير"، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2019، للموافقة على اتفاق قرض مشروع تحسين نوعية المياه فى مصرف كتشنر - برنامج التخلص من المخلفات الصلبة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 79 مليون يورو والموقع بشرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور على عبد العال.

وتهدف الاتفاقية، إلى مساعدة المقترض فيما يتعلق بتنفيذ أعمال الاستثمار الخاص بالإدارة المحلية للمخلفات الصلبة "برنامج التخلص من المخلفات الصلبة" مشروع إزالة التلوث المتكامل فى مصر كتشنر، وهو أحد المصارف الزراعية الرئيسية فى منطقة دلتا النيل ويمر بمحافظات "الغربية والدقهلية وكفر الشيخ".

ويهدف المشروع – حسب التقرير البرلمانى، إلى رفع كفاءة مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة فى نطاق المصرف، وتنفيذ مشروعات للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة فى المناطق الواقعة فى نطاق المصرف، تنقية المصرف الرئيسى بمحافظة الغربية والقنوات المتفرعة منها، والحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمنطقة بلطيم، محافظة كفر الشيخ من خلال البرنامج المتكامل المتضمن تنفيذ مجموعة من التداخلات لإنشاء وتأهيل عدد من مشروعات الصرف الصحى الموجودة فى نطاق المصرف.





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