شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: امتحانات نهاية العام فى موعدها 25 مايو دون تأجيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة جامعة الأزهر، أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى موعدها المحدد مسبقا 25 مايو القادم دون تأجيل ، وذلك بعد تداول أخبار بتأجيلها لبعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك .
وأكدت الجامعة فى بيان لها أن الموعد ثابت كما هو دون أي تغيير .
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