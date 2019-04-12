شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: امتحانات نهاية العام فى موعدها 25 مايو دون تأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة جامعة الأزهر، أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى موعدها المحدد مسبقا 25 مايو القادم دون تأجيل ، وذلك بعد تداول أخبار بتأجيلها لبعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك .

وأكدت الجامعة فى بيان لها أن الموعد ثابت كما هو دون أي تغيير .

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