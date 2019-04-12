- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بهاء أبو شقة يعلن موافقة حزب الوفد على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد أعاد مواقفه ومبادئه من خلال الرأي المؤسسي لإبداء كل الآراء، والاستماع لكل الآراء في التعديلات الدستورية المقترحة، "واستمعنا إلي كافة الآراء وأرسلنا إلي لجان المحافظات لأخذ آرائهم بالكامل، وأؤكد للجميع أنني أتحدى أن يأتي أحد ويقول أن هناك تداخل في الآراء، وتمثلت النتائج بنسبة 93.5 ٪ موافقة علي التعديلات الدستورية من كافة أعضاء الحزب بالمحافظات" .
وأضاف في المؤتمر الصحفي لإعلان موقف الحزب من التعديلات الدستورية، أن الهيئة العليا وافقت بأغلبية مطلقة علي التعديلات الدستورية، وكذلك كل الهيئات المختلفة للحزب،قائلا: "وكلنا ملتزمون بهذا، وأعلن كرأي للحزب بقواعده وقياداته وهيئاته بالكامل موافقة مطلقة علي التعديلات الدستورية".
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. بهاء أبو شقة يعلن موافقة حزب الوفد على التعديلات الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.