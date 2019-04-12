شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بهاء أبو شقة يعلن موافقة حزب الوفد على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد أعاد مواقفه ومبادئه من خلال الرأي المؤسسي لإبداء كل الآراء، والاستماع لكل الآراء في التعديلات الدستورية المقترحة، "واستمعنا إلي كافة الآراء وأرسلنا إلي لجان المحافظات لأخذ آرائهم بالكامل، وأؤكد للجميع أنني أتحدى أن يأتي أحد ويقول أن هناك تداخل في الآراء، وتمثلت النتائج بنسبة 93.5 ٪؜ موافقة علي التعديلات الدستورية من كافة أعضاء الحزب بالمحافظات" .

وأضاف في المؤتمر الصحفي لإعلان موقف الحزب من التعديلات الدستورية، أن الهيئة العليا وافقت بأغلبية مطلقة علي التعديلات الدستورية، وكذلك كل الهيئات المختلفة للحزب،قائلا: "وكلنا ملتزمون بهذا، وأعلن كرأي للحزب بقواعده وقياداته وهيئاته بالكامل موافقة مطلقة علي التعديلات الدستورية".











































