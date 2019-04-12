شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إغلاق "الدائرى" جزئيًا لمدة 30 يومًا لتطوير نزلة البحر الأعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، منذ قليل "منتصف الليل" وبمدة 30 يومًا، إغلاقًا جزئيًا للطريق الدائرى لتطوير منزل البحر الأعظم وتشمل الأعمال المسافة الممتدة بين نزلة البحر الأعظم ومنطقة أثر النبى، وسط انتشار الخدمات المرورية فى محيط الأعمال التى تبدأ خلال تلك المدة فى الفترة من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 5 صباحًا.

وتشمل الأعمال إزالة الجزيرة الواسطى فى منطقة منزل البحر الأعظم وحتى أثر النبى بالطريق الدائرى واستبدالها بحاجز خرسانى "نيو جيرسى"، على أن يتم استقطاع حارة مرورية من أصل 4 حارات لتوقف المعدات والصب الخرسانى مع تعيين الخدمات اللازمة.