سفير استراليا بالقاهرة: 83 شركة تعمل بمصر باستثمارات 174.5 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

صرح جلين ماي سفير استراليا بالقاهرة بأن إجمالي عدد الشركات الأسترالية المؤسسة في مصر حتى 31 يوليو الماضي بلغ نحو 83 شركة باجمالي استثمارات بلغت قيمتها 174.52 مليون دولار.

جاء ذلك خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري الأسترالي الذي نظمة الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم بمشاركة وفد من 12 شركة استرالية عاملة في مجال السياحة والسفر ، التعدين ومناجم الذهب، والاستشارات والتدريب، واللوجستيات والملابس والأدوية.

وأضاف ماي أن القطاع الصناعي يستحوذ على 78.7 % من اجمالي الاستثمارات الأسترالية في مصر، يليه القطاع الخدمي بنسبة 7.5%، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين يعد أهم القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الشركات الأسترالية المستثمرة في مصر.

وأوضح أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وأستراليا بلغ نحو 2.579 مليار دولار خلال الفترة من 2011 الى 2017، منها 245.2 مليون دولار صادرات مصرية و2.343 مليار دولار واردات مصرية من أستراليا، لافتا إلى ارتفاع قيمة التجارة بين البلدين خلال 2017 بنسبة 18.9% لتبلغ 334.7 مليون دولار في مقابل 328.46 مليون دولار خلال 2016.

وأضاف أن الشركات الأسترالية تدرس فرص الإستثمار في السوق المصري ، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمناجم والتعدين والسياحة والتعليم والتدريب والاستشارات الطبية والمنسوجات والملابس ، لافتا إلى أن مصر شهدت استقرارا في التشريعات الاقتصادية وصورة واضحة للاستثمار خلال الفترة الأخيرة.

من جانبه ، قال أحمد السماوي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أستراليا ونيوزلاندا إن قيمة الصادرات المصرية إلى أستراليا ارتفعت خلال 2017 بنسبة 48.4% لتبلغ 37.7 مليون دولار مقارنة 25.4 مليون دولار خلال 2016، تمثل أهمها في الموالح والمفروشات والملابس الجاهزة والأعشاب الطبية والأحجار الطبيعية ومنتجات ومحضرات غذائية.

ولفت إلى تراجع قيمة الواردات المصرية من أستراليا بنسبة 1.9% خلال 2017 لتبلغ 297 مليون دولار مقارنة 303 ملايين دولار تمثلت أهمها في القمح والفحم والنحاس والخضروات واللحوم المجمدة والأجبان والأعلاف الحيوانية.

Advertisements

وأشار إلى أن البلدين تربطهما العديد من الاتفاقيات التى تحكم العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما منها اتفاق لتنشيط التبادل التجاري وقع في عام 1988 ، بالاضافة الى مذكرة تفاهم موقعة لتيسير اجراءات تصدير الحبوب من استراليا لمصر عام 1998 ، واتفاق لتشجيع وحماية الاستثمار عام 2001.

وأضاف أنه تم خلال عام 2002 توقيع العديد من الاتفاقيات ، منها بروتوكول لنفاذ الموالح المصرية الى أستراليا، فضلا عن مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وهيئة المواصفات الأسترالية، واتفاق التأمين التبادلي لحصيلة الصادرات واتفاق تعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت السماوي الى أنه خلال 2006 تم توقيع مذكرة تفاهم بخصوص صحة الحيوان ، بالاضافة الى مذكرة تفاهم بخصوص نقل وتخزين وذبح الحيوانات الحية الواردة من استراليا ، وأشار الى أن مصر لديها قنصليتان وسفارة في استراليا وتقوم حاليا بالترويج لزيادة عدد السياح الأستراليين الى مصر.

من جانبه ، قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إنه تم التوافق مع الوفد الأسترالي الذي يزور مصر حاليا على البدء في انشاء الجامعة الأسترالية ، حيث أن استراليا حاليا يدرس بها أكثر من نصف مليون طالب من كافة أنحاء العالم ولديها 38 جامعة في دول مختلفة ، مشيرا الى أنه سيتم عقد اجتماع خلال الزيارة مع المجلس الأعلى للجامعات وهيئة المجتمعات العمرانية للمضي قدما في هذا المشروع، لتحديد الموقع الذي ستقام عليه الجامعة ، حيث من المقترح انشاءها في العاصمة الادارية الجديدة.

وأضاف أن الوفد سيقوم خلال الزيارة بتنظيم جولة بمحافظة الإسكندرية للاطلاع على الفرص الاستثمارية بها ، كما سيتم عقد اجتماع مع هيئة الاستثمار ، وأشار الى أنه تم الاتفاق مع الجانب الأسترالى على تنظيم وفد من رجال الأعمال المصريين الذين يمثلون القطاعات المختلفة لزيارة أستراليا خلال العام الحالى على أن تكون الزيارة على هامش منتدى أو مؤتمر اقتصادى يقام فى أستراليا ، وذلك في إطار اهتمام السفارة الأسترالية بتنمية الدبلوماسية الاقتصادية سواء العلاقات الاستثمارية أو التجارية.

وأوضح أنه تم طرح فكرة التصنيع المشترك بين البلدين بمصر على الوفد الإسترالي بمكونات استرالية لإستغلال الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع معظم التكتلات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والافتا والميركسيور والكوميسا والتى تزيد حجم السوق المصري الى 2,1 مليار مستهلك ترتفع إلى 2.8 مليار مستهلك قبل نهاية العام الحالي مع تفعيل المنطقة التجارة الحرة الكبرى الأفريقية واتفاقية التجارة الحرة الأوروأسيوية، للتصدير لتلك المناطق بجانب استخدام مصر كقاعدة استراتيجية لخفض تكاليف الشحن ، وذلك لانشاء مركز لوجستي بمحور قناة السويس لجلب المنتجات وزيادة قيمتها المضافة.

ولفت إلى أن الجانب الأسترالي يهتم بالاستثمار في قطاع التعدين خاصة في مجال الذهب، وأن استراليا لديها أكثر من 40 استثمار في أفريقيا في مجالات التعدين المختلفة ، منوها إلى أنه تم العرض على الوفد الأسترالي الآليات التمويلية المتاحة في الشركات المصرية التى بمجرد أن يتم انشاء شركة استرالية في مصر سيكون لها الحق في استخدام تلك الآليات.

وذكر عز أن إحدى شركات الوفد المتخصصة في مجال الملابس ترغب في عملية تصنيع الماركات الخاصة بها داخل المصانع المصرية.