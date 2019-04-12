أخبار مصر | حزب الحرية ينظم مؤتمر جماهيري حاشد حول التعديلات الدستورية بالمنوفية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الحرية ينظم مؤتمر جماهيري حاشد حول التعديلات الدستورية بالمنوفية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد حزب الحرية المصري مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا حول التعديلات الدستورية بمحافظة المنوفية وبحضور الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب وأحمد مهنى الامين العام وطلعت القواس نائب رئيس الحزب واسماعيل نصر الدين مساعد رئيس الحزب للشئون البرلمانية والكابتن عزمى مجاهد ونجم الاهلى الكابتن محمد عبد الجليل الذى أعلن انضمامه خلال المؤتمر لحزب الحرية المصرى، كما حضره عدد من قيادات وكوادر وشباب الحزب.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله أمام الآلاف من جماهير المنوفية الحاضرين للمؤتمر ان من تقدم بهذه التعديلات هو الشعب المصرى من خلال ممثليه بالبرلمان الذين أعطاهم دستور 2014 الحق فى ادخال تعديلات على الدستور، موضحا اهمية هذه التعديلات للغالبية الكاسحة من الشعب المصرى بصفة عامة وللمرأة والعمال والفلاحين وذوى القدرات الخاصة والأخوة الأقباط بصفة خاصة موضحا ان الدساتير يتم تغييرها لتتمشى مع المتغيرات بأى مجتمع من المجتمعات.

وقال الدكتور صلاح حسب الله اننى اؤيد وبشدة ماذهب اليه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وأستاذ القانون الدستورى المعروف ان مصر فى حاجة الى دستور جديد مؤكدا انه سوف يأتي اليوم الذى نعد فيه دستورا جديدا لمصر يتمشى مع الواقع المصرى الراهن والذى اصبحت فيه الدولة المصرية واحدة من اهم دول العالم التى لها دورها الرائد والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية بفضل السياسة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعرب الدكتور صلاح حسب الله عن ثقته فى الشعب المصرى العظيم والذى سوف يشارك باغلبية كاسحة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ليؤكد للعالم كله انه شعب يمارس الديمقراطية فى اروع صورها وكان وسيظل هو صمام الأمان للحفاظ على الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وانه قادر على مواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه مصر داخليا او خارجيا