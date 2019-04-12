أخبار مصر | حسين الزناتي: مسرح نقابة الصحفيين سيستعيد دوره التنويري والثقافي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين الزناتي: مسرح نقابة الصحفيين سيستعيد دوره التنويري والثقافي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن مسرحية "عبور وانتصار" التي استضافتها النقابة اليوم، بمناسبة تحرير سيناء، هي بداية دورة جديدة للنشاط بالنقابة، مؤكدًا أن الصحافة والنقابة لطالما كان لهم دور تنويري وثقافي مشهود منذ يوم ولادتهما.

وأضاف خلال افتتاح العر ض المسرحي، أن الجيش المصري هو خط الدفاع الحصين والمنيع للشعب المصري، موجهًا الشكر له في الحفاظ على حدود مصر، مؤكدًا أن مسرح نقابة الصحفيين سيستعيد دوره التنويري والثقافي في المجتمع من جديد.

واستضافت نقابة الصحفيين على مسرحها، اليوم الخميس، مسرحية "عبور وانتصار"، من تأليف وإخراج محمد الخولي.

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وجاء العرض المسرحي بحضور حسين الزناتي عضو مجلس النقابة، وبالمجان للصحفيين وأسرهم وذويهم والجمهور، وذلك في إطار احتفالات أعياد تحرير سيناء هذا الشهر، ومساهمة من نقابة الصحفيين في تقديم الأعمال الوطنية ودورها التنويري.

وتأتي المسرحية من إنتاج المسرح القومي للأطفال، وبطولة الفنانين: "مفيد عاشور، منير مكرم، عادل الكومي، عبدالسلام الدهشان، منصور عبدالقادر، محمد عابدين، عادل شعبان، سعيد مختار، أيمن بشاي، شيماء نصار، إيمان سالم، سكر شريف، أحمد زايد، محمد عبدالفتاح، أحمد عصام"، ويكور وملابس محي فهمي، وألحان وليد خلف، واستعراضات أشرف فؤاد، ومادة فيلمية لمينا إبراهيم.

وعيد تحرير سيناء، هو اليوم الموافق 25 إبريل من كل عام، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقًا لمعاهدة كامب ديفيد، وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقًا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989، وهذا اليوم عطلة رسمية للدوائر الرسمية والمصالح الحكومية المصرية.